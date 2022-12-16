В ходе следующих соревнований планирую улучшить свои результаты – юная азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - В ходе следующих соревнований планирую улучшить свои результаты. Об этом сказала в пятницу Trend Хадиджа Аббасзаде - серебряная призерка соревнований по женской спортивной гимнастике, прошедших в рамках Объединенного первенства Баку.

Хадиджа Аббасзаде заняла второе место в многоборье среди "пре-юниорок" (2010-2011 годов рождения).

"Тренировки не всегда проходят легко, но я неизменно стараюсь выполнять все задачи, которые передо мной ставит тренер. Только много тренируясь можно достичь высоких результатов, завоевывать спортивные награды", - сказала 12-летняя спортсменка.

Воспитанница клуба "Оджаг Спорт" отметила, что ранее также завоевывала награды на соревнованиях, проводимых не только в стране, но и за рубежом.

"Я выступала на турнирах и за пределами Азербайджана, так в Грузии заняла третье место. На недавно проведенных Объединенных соревнованиях по шести гимнастическим дисциплинам в городе Шеки удостоена первого места", - сказала она.

Отметим, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходит Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.