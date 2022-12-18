Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию

БАКУ /Trend/ - Сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира 2022 года.

Как передает Trend, в решающем матче команда победила Францию. После первого тайма Аргентина вела 2:0 благодаря реализованному пенальти капитана Лионеля Месси и голу полузащитника Анхеля Ди Мария. Однако за девять минут до конца основного времени второго тайма Килиан Мбаппе сравнял счет, забив два гола в течение двух минут. В дополнительное время Месси и Мбаппе забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.