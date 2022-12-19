Завершилось действие мандата Мониторинговой миссии ЕС в Армении

БАКУ /Trend/ - Мониторинговая миссия ЕС в Армении (EUMCAP), отправленная в страну в октябре, сегодня завершила работу в рамках своего мандата, сообщает Trend со ссылкой на Европейский совет.

В этой связи Совет, по согласованию с властями Армении, решил, что существующая мониторинговая миссия ЕС в Грузии (EUMM Georgia) направит в Армению группу содействия планированию переходного периода, чтобы повысить осведомленность ЕС о ситуации в области безопасности и внести свой вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии .

"Развертывание 40 европейских экспертов по мониторингу оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации. Сегодня мы начинаем новый этап взаимодействия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе", - сказал верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отметим, что на основании соглашения между лидерами Азербайджана, Европейского Совета, Армении и Франции, миссия EUMCAP была развернута 20 октября вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации на месте.