Разрушения в городе Агдам напоминают Варшаву времен Второй мировой войны - посол Польши

БАКУ /Trend/ - Разрушения в городе Агдам в результате 30-летней армянской оккупации сравнимы с разрушениями в Варшаве в период Второй мировой войны.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски в ходе открытия фотовыставки, посвященной влиянию польских архитекторов на формирование облика Баку.

Посол выразил надежду, что Агдам и другие пострадавшие от оккупации города Азербайджана будут восстановлены.

Он добавил, что польские компании проявляют интерес к восстановлению освобожденных территорий.

Поборски подчеркнул, что все фотографии, продемонстрированные на выставке, сняты азербайджанским фотографом, проживающим в Польше.

"Эта уникальная выставка демонстрирует взгляд на влияние польских архитекторов на формирование облика Баку с точки зрения азербайджанца", - сказал он.