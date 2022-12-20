Комитет по межнациональным отношениям Узбекистана подпишет меморандум с Комитетом по работе с диаспорой Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Комитет по межнациональным отношениям Узбекистана подпишет меморандум о сотрудничестве с Комитетом по работе с диаспорой Азербайджана.

Как передает Trend во вторник, об этом сказал журналистам председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана Рустамбек Курбанов в ходе международного форума с участием руководителей диаспорских структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"Я думаю, что это сотрудничество послужит дальнейшим стимулом совместной работе по защите интересов диаспор," - сказал Курбанов.

Он подчекнул важность данного мероприятия. "Сегодняшнее мероприятие особенное, ведь впервые по инициативе Азербайджана собираются руководители государственных органов по работе с диаспорами стран-членов ОТГ." - сказал Курбанов.