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Комитет по межнациональным отношениям Узбекистана подпишет меморандум с Комитетом по работе с диаспорой Азербайджана

Азербайджан Материалы 20 декабря 2022 15:49 (UTC +04:00)
Комитет по межнациональным отношениям Узбекистана подпишет меморандум с Комитетом по работе с диаспорой Азербайджана

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Комитет по межнациональным отношениям Узбекистана подпишет меморандум о сотрудничестве с Комитетом по работе с диаспорой Азербайджана.

Как передает Trend во вторник, об этом сказал журналистам председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана Рустамбек Курбанов в ходе международного форума с участием руководителей диаспорских структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"Я думаю, что это сотрудничество послужит дальнейшим стимулом совместной работе по защите интересов диаспор," - сказал Курбанов.

Он подчекнул важность данного мероприятия. "Сегодняшнее мероприятие особенное, ведь впервые по инициативе Азербайджана собираются руководители государственных органов по работе с диаспорами стран-членов ОТГ." - сказал Курбанов.

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