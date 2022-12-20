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Кыргызстан намерен укреплять братские отношения с народом Азербайджана - председатель нацкомиссии

Азербайджан Материалы 20 декабря 2022 16:17 (UTC +04:00)
Кыргызстан намерен укреплять братские отношения с народом Азербайджана - председатель нацкомиссии

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан намерен развивать братские отношения и традиции между с народом Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев в рамках международного форума с участием руководителей диаспорских структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

По словам Осмоналиева, еще в первой половине двадцатого века большая азербайджанская диаспора оказалась в Кыргызстане.

"Сейчас в нашей стране проживает более 20,000 азербайджанцев", - отметил он.

Осмоналиев также подчеркнул, что Азербайджанская диаспора считается одной из наиболее мощных и влиятельных диаспор в Кыргызстане, среди них ученые, инженеры, доктора, политические деятели.

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