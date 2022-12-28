В Карабахе останавливается незаконная эксплуатация рудников

БАКУ /Trend/ - Останавливается незаконная эксплуатация армянами золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, расположенных на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана и мониторинг на которых армяне сорвали в начале декабря, сообщает в среду Trend.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже семнадцатый день. Участники акции требуют положить конец экологическому террору со стороны армян.

(Перевод: Фидан Мустафаева)