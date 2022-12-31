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По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)

Азербайджан Материалы 31 декабря 2022 14:15 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцатый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в субботу, что недавно по Лачинской дороге проехали еще несколько машин снабжения и легковые автомобили, принадлежащие российским миротворцам.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили дезинформацию о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают автомобили.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали еще несколько машин российских миротворцев (ФОТО)
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