Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом

Азербайджан Материалы 31 декабря 2022 20:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом, 67 человек вылечились.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 826 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 815 875 человек вылечились, 10 008 человек скончались, число активных больных – 518.

За прошедшие сутки проведено 1 779 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 430 759 тестов.

В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости