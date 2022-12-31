В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом, 67 человек вылечились.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 826 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 815 875 человек вылечились, 10 008 человек скончались, число активных больных – 518.

За прошедшие сутки проведено 1 779 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 430 759 тестов.