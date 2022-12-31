БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 705 человек.

Как передает Trend, об этом 31 декабря сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

При этом первую дозу препарата получили 406 человек, вторую - 103, третью и большее количество доз - 169, бустерную дозу после позитивного результата - 27.

На сегодняшний день введены 13 932 279 доз вакцины от COVID-19.

При этом 5 396 565 человек получили первую дозу препарата, 4 875 710 - вторую, 3 395 357 - третью и большее количество доз, 264 647 - бустерную после позитивного результата.