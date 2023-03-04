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2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)

Азербайджан Материалы 4 марта 2023 21:23 (UTC +04:00)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В мобильном полевом госпитале министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), направленном в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране, продолжается медицинское обслуживание пострадавших от землетрясения.

Об этом Trend сообщили в субботу в МЧС Азербайджана.

Как отмечается, всего за последние сутки 2639 человек, в том числе 562 ребенка получили высококвалифицированную медицинскую помощь.

2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - МЧС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
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