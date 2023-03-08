Растет важность Глобального Бакиинского форума - Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакиинский форум стал главной площадкой в этой части мира.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в рамках пресс конференции, приуроченной к Х Глобальному Бакинскому форуму.

Серагельдин отметил, что Х Глобальный Бакинский форум пройдет в сложное для планеты время. В цепи актуальных проблем, являющихся угрозой для прогресса, он, среди прочих, отметил важность вопросов равенства, продолжения борьбы с пандемией коронавируса.

Сопредседатель центра Низами Гянджеви подчеркнул увеличивающуюся привлекательность Центра. Он заключил сказав, что центр помогает продвижению дискуссий по важным глобальным вопросам.

X Глобальный Бакинский форум, на котором будет обсуждаться тема "Мир сегодня: вызовы и надежды", запланирован на 9-11 марта в Баку.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.