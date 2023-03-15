Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы U-23

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасай Гасанли завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы U-23, который проходит в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, азербайджанский борец, выступавший в весовой категории до 77 килограммов, уверенно стартовал на первенстве континента. Азербайджанский пехлеван, ставший в прошлом году победителем аналогичного соревнования, сначала выиграл с максимальным перевесом у турка Шахана Аджара (10:0), а затем у литовца Айстиса Ляугминаса (9:0). Х.Гасанли, который в полуфинале был сильнее украинца Никиты Политаева (5:1), в финале встретился с молдаванином Александрином Гуцу. Наш борец, проиграл со счетом 3:6 и стал серебряным призером чемпионата Европы.