Делегация ООН ознакомилась с ходом восстановительных работ в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - После стратегических консультаций по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН представителям Организации Объединенных Наций был представлен ход работ по строительству и восстановлению в Агдаме

Об этом сообщает в четверг корреспондент Trend, командированный в Агдам.

Члены делегации ознакомились с территориями, где проводятся эти работы, планами по строительству жилого комплекса, мугам-центра, музея и т.д. Также было отмечено, что руины в разрушенном центре города планируют оставить в качестве мемориала под открытым небом.

Напомним, что 16 марта в Агдаме прошли стратегические консультации высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН.

В мероприятии приняли участие более 35 официальных лиц правительства и представители ООН. Были обсуждены меры по ускорению достижения Азербайджаном Целей устойчивого развития, работы по реконструкции на освобожденных территориях, охране окружающей среды, эффективному использованию водных ресурсов.