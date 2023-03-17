Шахин Мустафаев об открытии сухопутных границ Азербайджана

ХАЧМАЗ /Trend/ - Вопрос открытия сухопутных границ Азербайджана с соседними странами находится в ведении Оперативного штаба.

Об этом, комментируя вопрос возможности открытия сухопутных границ Азербайджана, сказал в пятницу журналистам в кулуарах церемонии открытия после реконструкции таможенного пункта Ханоба на границе Азербайджана с РФ заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Trend.

По его словам, в зависимости от эпидемиологической ситуации будут приняты соответствующие решения.

«Я не могу назвать конкретные сроки, однако скажу, что в зависимости от эпидемиологической ситуации Оперштабом будут приняты соответствующие решения», - сказал Шахин Мустафаев.

Отметим, что 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста Ханоба после реконструкции. Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста Ханоба позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день. Пост расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о его реконструкции было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста Самур.