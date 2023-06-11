Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят ППП "Лачин" - новые кадры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабаха продолжают беспрепятственно переходить погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает в воскресенье Trend, сегодня армянские жители Карабаха перешли через ППП "Лачин" в Армению.

Отметим, что армянские жители Карабаха могут в любое время суток беспрепятственно проходить через ППП, установленный Государственной пограничной службой Азербайджана в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Напомним, что вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, из Армении осуществлялась переброска живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. 22 апреля Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди. В ответ на эти действия Армении 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях нашей страны на границе с Арменией был установлен погранично-пропускной пункт в начале дороги Лачин-Ханкенди.