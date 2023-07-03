Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал Чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - В Сантьяго-де-Компостела (Испания) близится к завершению Чемпионат Европы до 20 лет.

Как сообщает Trend, в шестой соревновательный день к борьбе присоединились борцы вольного стиля в весовых категориях 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Джейхун Аллахвердиев (61 кг) одолел венгра Жолтана Мише (11:1), болгарина Дениса Найма (10:0) и испанца Марка Альвареса (11:0), и вышел в финал. В решающем поединке Джейхун померится силами с армянином Левиком Микаеляном.

Акбер Велиев (74 кг) досрочно отстранил от борьбы словака Робина Микеча (10:0), но в 1/4 финала уступил украинцу Вадиму Цуркан (8:8, победа по последнему завоеванному очку).

Тимур Гюльмагомедов (86 кг) победил поляка Филипа Блащика со счетом 4:1.

Ряван Мусаев (92 кг) одолел литовца Томаса Барсамяна с полным преимуществом (10:0), но в 1/4 финала уступил болгарину Сали Салиеву (6:6, победа по последнему завоеванному очку).

Вступивший в борьбу с 1/4 финала Юсиф Дурсунов (125 кг) досрочно отстранил от борьбы финна Матиаса Катая (10:0). Воспитанник агстафинской школы борьбы в полуфинале оказался сильнее украинца Владимира Кочанова – 4:0. В финале Юсиф встретится с Хаканом Бююкчынгылом из Турции.