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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)

Азербайджан Материалы 6 июля 2023 07:10 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в различных сферах на существующих двусторонних и многосторонних площадках.

Джейхун Байрамов, еще раз поздравивший своего коллегу с назначением на эту высокую должность, отметил, что между двумя странами налажены эффективные контакты на всех уровнях.

В свою очередь министр Сергей Алейник заявил, что 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами было отмечено рядом престижных мероприятий. Министр иностранных дел Беларуси также сообщил, что между странами существуют обширные исторические отношения сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, машиностроения и других сферах.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)
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