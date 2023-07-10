Азербайджан и Венгрия заключат контракт на хранение газа

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Венгрия близки к заключению контракта на хранение 50 миллионов кубометров газа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто

«Европа продолжает сталкиваться с серьезным энергетическим кризисом. Цены взлетели, и во многих случаях безопасность поставок оказалась под угрозой. Мы делаем все возможное, чтобы получать как можно больше природного газа из как можно большего числа источников, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны»,- написал министр в соцсети.

По его словам, Азербайджан является одним из наиболее значимых источников доя диверсификации поставок.

«Мы заключили все необходимые договоренности с нашими азербайджанскими друзьями, которые в этом году начнут поставлять природный газ в Венгрию. На первом этапе мы получим газ в объеме 100 млн кубометров до конца года. Фактически мы близки к заключению контракта на хранение 50 миллионов кубометров кубометров газа»,- добавил венгерский министр.

Ранее Петер Сийярто заявил, что у двух стран есть общая политическая точка зрения по поводу заключения контракта на поставку одного-двух миллиардов кубометров в год.

Министр выразил надежду, что вместе с румынскими, болгарскими, турецкими и сербскими друзьями, а также Грецией и Словакией удастся модернизировать региональную энергетическую инфраструктуру таким образом, чтобы страна могла получить доступ к альтернативным источникам энергоснабжения.