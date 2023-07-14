Кыргызстан продлил срок пребывания без регистрации для граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Правительство Кыргызстана продлило возможный срок пребывания в стране без регистрации для граждан Азербайджана до 15 дней, сообщает в пятницу Trend.

Соответствующее изменение было внесено в постановление правительства Кыргызстана «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики» от 19 декабря 2016 года.

Ранее граждане Азербайджана могли находиться в Кыргызстане без регистрации до 10 дней.

Напомним, что с 22 июля ожидается запуск прямого чартерного авиарейса между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Ранее посол Кыргызстана в Азербайджане сообщил, что в связи с запуском авиарейса соглашение о совместной деятельности подписали руководитель авиакомпании Fly Khiva Group Дильшод Ходжаев и основатель Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане Зафар Мамедов.

Согласно расписанию рейсы будут выполняться один раз в неделю, по субботам. Вылет из Баку в 22:00 (GMT +4), а прибытие в Бишкек - в 02:35 (GMT +6). Время в полете составит 2 часа 35 минут. В обратно направлении авиасудно отправится в 03:35 (GMT +6) с прибытием в Баку в 04:45 (GMT +4). Время в полете составит 3 часа 10 минут.