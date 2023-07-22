Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга в информационном пространстве - Джавид Мусаев

ШУША /Trend/ - Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга в информационном пространстве.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заведующий сектором коммуникационной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Джавид Мусаев в церемонии презентации портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

Джавид Мусаев сказал, что Азербайджан и Турция – дружественные и братские страны, которые всегда идут вместе и поддерживают друг друга в информационном пространстве. Он подчеркнул, что в ходе 44-дневной Отечественной войны братская Турция оказывала Азербайджану всемерную поддержку. На информационном фронте турецкие СМИ сыграли большую роль в донесении до мира правды об Азербайджане.

Он отметил, что подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области средств массовой информации между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» дал серьезный импульс укреплению связей между двумя странами в области средств массовой информации.

«Созданная в связи с этим совместная медиаплатформа открыла возможности для донесения правды Азербайджана и Турции до всего мира. Между двумя странами установлено тесное сотрудничество в области СМИ. Отрадно, что АМИ Trend добивается больших успехов в этом направлении. Недавно созданная www.dhapress.com — еще один вклад в развитие этих отношений. Платформа будет играть важную роль в донесении до мира новостей Азербайджана и Турции, нашего голоса правды», - сказал Мусаев.

Отметим, что в частности, одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.