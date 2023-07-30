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В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в военные лицеи

Азербайджан Материалы 30 июля 2023 08:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в военные лицеи

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки гизирей при Национальном университете обороны, передает Trend.

Вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны пройдут в Баку и Нахчыване, а экзамен для приема на курсы подготовки гизирей - в Баку.

Ожидается, что во вступительных экзаменах в военные лицеи примут участие 1 118 абитуриентов, а во вступительных экзаменах на курсы подготовки гизирей - 118 абитуриентов.

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