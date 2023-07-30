Очевидец геноцида в Мешали рассказал об ужасных преступлениях Хачатуряна и его подельников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Трагедия в селе Мешали произошла 23 декабря в 1991 году. Тогда армяне полностью окружили село и подвергли его обстрелу из пулеметов, автоматов и других видов оружия. Войдя в село, они убили четырех человек из семьи Гулиевых, шехидами также стали 5 человек из семьи Новрузовых.

Как передает Trend, об этом в интервью Общественному телевидению рассказал выживший при нападении армян Сабир Гасымов.

По его словам, террористы убивали женщин, детей и пожилых.

"Шехидом стал учившийся в седьмом классе сын Аллахвердиевых - Видади. Были жестоко убиты их соседи. Жертвой стала и 80-летняя Сурая хала. Некоторые жители села были пойманы и убиты армянами на дороге в Шушу", - вспоминает Гасымов.

Он также отметил, что 14 человек в селе находились в тяжелом состоянии, 365 - пострадали от армянского варварства: "Жителям пришлось босиком бежать в направлении гор".

Гасымов подчеркнул, что армянские террористы использовали против безоружных людей и минометы. Жители села отчетливо слышали их команды на русском и армянском языках. Резня в скором времени добралась до центра села. По его словам, если бы не поступила помощь из ближайших поселений, жертв было бы намного больше.

"Мы надеемся, что задержанный сегодня на ППП "Лачин" Вагиф Хачатурян и его подельники ответят перед судом", - заключил очевидец геноцида.

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