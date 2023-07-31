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Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)

Азербайджан Материалы 31 июля 2023 21:55 (UTC +04:00)
Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 31 июля президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с генеральным исполнительным директором компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Марко Арчелли.

Как сообщили Trend в SOCAR, на встрече с удовлетворением отмечалась успешная деятельность компании ACWA Power в Азербайджане. В частности, подчеркивалось, что в прошлом году компанией было начато строительство ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, которая внесет ценный вклад в реализацию стратегии зеленой энергии и обеспечение энергетической безопасности страны. Участники встречи также отметили, что инвестиции компании в сферу производства возобновляемых источников энергии в Азербайджане являются очередным свидетельством созданного в стране благоприятного инвестиционного климата.

На встрече была обсуждена предстоящая деятельность в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в феврале нынешнего года между SOCAR и компанией ACWA Power для совместной разработки возобновляемых источников энергии в море и на суше, а также реализации связанных с ними других проектов.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с генеральным директором компании ACWA Power (ФОТО)
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