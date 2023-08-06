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Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 медалей в первый день выступлений на Играх стран СНГ

Азербайджан Материалы 6 августа 2023 12:09 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 медалей в первый день выступлений на Играх стран СНГ

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Три золотые и две бронзовые медали завоевали азербайджанские дзюдоисты в первый день соревнований по этому виду спорта на II Играх стран СНГ в Беларуси.

Как сообщает Trend, на вершину пьедестала почета поднялись Нихад Мамишев в весовой категории до 50 кг, Айхан Мирзазаде в весовой категории до 55 кг и Джесур Ибадлы в весовой категории до 66 кг, сумевшие одолеть всех своих соперников.

На соревнованиях среди девушек бронзовые медали завоевали Хадиджа Абдуллаева в весовой категории до 40 кг и Айтен Вердиева в весовой категории до 52 кг.

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