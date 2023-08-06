МВД Азербайджана обратилось к отдыхающим на пляжах гражданам

БАКУ /Trend/ - Наблюдаются случаи, когда отдыхающие на пляжах родители оставляют без присмотра своих малолетних детей.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в воскресенье в МВД поступила информация о пропаже 42 детей на столичных пляжах. На основании полученной информации была обеспечена координация с сотрудниками полиции, которые несут службу по обеспечению безопасности на территории пляжей, пропавшие дети найдены и переданы своим семьям.

«Просим граждан не оставлять своих детей без присмотра. В целях безопасности и эффективной охраны общественного порядка МВД организовало службу во всех зонах отдыха нашей республики, на службу направлены дополнительные силы», - говорится в сообщении.