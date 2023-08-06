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В Гызылагаджском нацпарке возник пожар

Азербайджан Материалы 6 августа 2023 19:56 (UTC +04:00)
В Гызылагаджском нацпарке возник пожар

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - На территории Гызылагаджского национального парка произошел пожар.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе.

В связи с инцидентом в район привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда.

В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.

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