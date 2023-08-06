В Гызылагаджском нацпарке возник пожар

БАКУ /Trend/ - На территории Гызылагаджского национального парка произошел пожар.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе.
В связи с инцидентом в район привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда.
В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.