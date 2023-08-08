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Ожидается открытие агропромышленного парка в Лачине

Азербайджан Материалы 8 августа 2023 23:01 (UTC +04:00)
Ожидается открытие агропромышленного парка в Лачине

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Всего в агропромышленном парке, построенном для увеличения занятости населения, возвращающегося в город Лачин, будут работать 46 предприятий. Планируется, что 80 процентов из них откроются к концу лета этого года.

Как сообщил Trend начальник отдела строительства агропромышленного парка Эфе Эмир Демирель, в строящемся в Лачине новом агропромышленном парке работы ведутся днем ​​и ночью: "Этот красивый индустриальный парк скоро заработает. Мы планируем строительство еще нескольких индустриальных парков. Мы очень рады, что здесь работают лачинцы. Мы регулярно принимаем в нашу компанию всех желающих работать, в том числе жителей Лачина».

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