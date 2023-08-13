В Азербайджане прошла традиционная акция по очистке побережья

БАКУ /Trend/ - На побережье Каспийского моря в поселке Новханы проведена масштабная экологическая акция с участием официальных лиц и сотрудников министерств экологии и природных ресурсов и иностранных дел, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Исполнительной власти Бинагадинского района, представителей Федерации альпинизма, а также волонтеров ASAN и эковолонтеров.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в ходе акции, прошедшей под девизом «Для Каспия – вместе», прибрежные территории были очищены от около 1 тонны пластика и других отходов.

Целью акции является предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, повышение роли общественности в улучшении экологического состояния Каспийского моря и побережья, достижение чистоты прибрежных территорий страны с привлечением к этим работам широких масс.

Отметим, что аналогичные акции были проведены во всех прибрежных зонах Каспийского моря, принадлежащих Азербайджану, с севера на юг – в Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Нефтчалинском, Сальянском, Лянкяранском, Астаринском районах и в городе Сумгайыт.