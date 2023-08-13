Завтра в Баку будет до 42 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 14 августа.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 24-29° тепла, днем 37-40°, местами 41-42° тепла. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60 %, днем 30-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых высокогорных районах возможны небольшие кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днем 35-40°, местами 42-43° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 29-34° тепла.