Община осуждает абсурдные заявления «киликийского католикоса» против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает непрерывные абсурдные заявления «киликийского католикоса» против Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в общине.

«Напоминаем «киликийскому католикосу», выступающему не как религиозный деятель, а как политик с дашнакским мышлением, что сказка «великая Армения от моря до моря», расистская мифология, веками пропагандируемая армянской церковью, была уничтожена Азербайджаном во время Отечественной войны 2020 года, и пути назад нет. Если «киликийский католикос» сейчас думает об интересах армянского народа, то он должен способствовать миру и примирению в регионе, а не вражде, территориальным претензиям к другой стране, и в этом контексте диалогу армянских властей с общиной за возвращение западных азербайджанцев в родные края.

Община Западного Азербайджана призывает ливанскую общественность осудить ненавистнические высказывания «киликийского католикоса», направленные против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана, призывающие к вмешательству в его внутренние дела», - говорится в сообщении общины.