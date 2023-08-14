Проведен II Форум по борьбе с вредными привычками и здоровому образу жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 августа 2022 года состоялся II Форум по борьбе с вредными привычками и здоровому образу жизни, организованный совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, Центральным Таможенным Госпиталем, командой «Добровольный таможенник» и посвященный «Международному дню молодежи».

Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев выступил со вступительной речью и поприветствовал участников мероприятия. Исмаил Эфендиев подчеркнул, что основанная Гейдаром Алиевым молодежная политика нашей страны сегодня достойно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Он также проинформировал о мероприятиях, осуществляемых Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы в области медицинского просвещения молодежи. И. Эфендиев призвал молодых участников проявить активность во время форума и завершил свое выступление пожеланием успехов работе мероприятия.

На официальном открытии форума также выступили начальник отдела Социальных Инноваций Управления Социальных Инноваций и Аналитического Исследования Государственного Таможенного Комитета Парвин Мамедов и генеральный секретарь Союза Добровольных Организаций Азербайджана Вугар Алиев. Они подчеркнули, что по традиции проводимый и в этом году форум важен для охраны здоровья и просвещения молодежи и поблагодарили руководство Управления Медицинской Службы за эту инициативу.

После официальной части были представлены выступления заместителя начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцента Исмаила Эфендиева – «Наркомания: актуальная проблема современности и ее глобальная угроза», специалиста Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Шахлы Мирзазаде – «Курение – смертельная угроза для здоровья», врача-инфекциониста Центрального Таможенного Госпиталя Мадины Абдуллаевой – «Какие гигиенические меры важны для здорового образа жизни: меры предосторожности в зависимости от пути заражения», врача-психиатра Центрального Таможенного Госпиталя Гюлай Мамедзаде – «Защита психического здоровья поколения Z: как бороться со стрессом?».

После презентации тем, необходимых молодежи для борьбы с вредными привычками и пропаганды здорового образа жизни, специалисты Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и врачи Центрального Таможенного Госпиталя ответили на вопросы волонтеров различных добровольных организаций и членов группы «Добровольный таможенник». В конце мероприятия были вручены памятные подарки добровольному таможеннику Амину Багирову и волонтеру по туризму Камале Ахмедзаде, которые активно участвовали в обсуждениях.

Форум с участием около 100 волонтеров проходил в интерактивном режиме посредством дискуссий и сессий вопросов и ответов. Завершился форум вручением сертификатов добровольцам и памятным фотографированием.