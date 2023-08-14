Анти-азербайджанский доклад Окампо необоснован и не заслуживает доверия - Родни Диксон

БАКУ /Trend/ - Заключение эксперта Луиса Морено Окампо, бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС), вынесенное 7 августа 2023 года, является лишенным обоснования и не заслуживает доверия. Это подтверждается информацией, размещенной на веб-сайте Temple Garden Chambers, где ведущий юрист и специалист по международному праву, сотрудник юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксон, высказал свое мнение, передает Trend.

Согласно Родни Диксону, экспертное заключение М.Окампо вызывает сомнения из-за его недостаточной объективности. Диксон подчеркивает, что отсутствуют необходимые признаки беспристрастного и тщательного анализа, особенно учитывая сложные и чувствительные обстоятельства. В заключении Диксона также отмечается, что утверждение о геноциде, сделанное в докладе Окампо, лишено подтверждений.

Диксон указывает на несколько ключевых аспектов, которые подрывают доверие к заключению М.Окампо. Во-первых, он обращает внимание на то, что мнение Окампо было подготовлено по запросу человека, называющего себя "президентом Арцаха", и что это подрывает независимость его анализа.

Во-вторых, Диксон подчеркивает, что мнение Окампо не обосновано. Отсутствуют доказательства, подтверждающие ключевые элементы "геноцида". Диксон ссылается на мнение Международного Суда в случае Хорватии против Сербии, где геноцид определяется как сочетание физического элемента (совершенное действие) и ментального элемента (умысел). Он подчеркивает, что утверждение Окампо о блокаде Лачинского коридора как причине "геноцида" не имеет правовой основы, так как это не было установлено Международным Судом.

Таким образом, Родни Диксон приходит к выводу, что заключение Луиса Морено Окампо не соответствует стандартам независимого и объективного экспертного анализа. Он выражает сожаление по поводу политизации правовых и фактических вопросов в заключении М.Окампо, что, по его мнению, может негативно повлиять на мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Самые последние решения Суда можно найти в его постановлении от 6 июля 2023 г. по иску, внесенному Арменией. Это постановление было вынесено в ответ на заявление Армении о том, что, устанавливая военные блокпосты Азербайджан существенно препятствует движению транспорта по Лачинскому коридору. В постановлении отмечены фактические несоответствия в иске Армении и сделан вывод о том, что Суд не может установить, что что-либо изменилось на земле, чтобы оправдать изменение уже вынесенного им постановления в отношении Лачинского коридора. М.Окампо вовсе не упоминает данное решение.

В этом более раннем постановлении Суд указал на обстоятельства на земле по состоянию на февраль 2023 г., что "с 12 декабря 2022 г. связь между Нагорным Карабахом и Арменией через Лачинский коридор была прервана", и поэтому Азербайджан должен был "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях". Суд не сделал конкретных выводов ни в отношении протестов, на которые ссылается заключение М.Окампо (которые, как объяснила Суду Армения, больше не проводятся), ни в отношении обсуждаемого им контрольно-пропускного пункта. Суд не вынес решения о том, выполнили ли Армения или Азербайджан распоряжения, вынесенные им в ходе разбирательства между ними.

Следовательно, Родни Диксон приходит к выводу, что заключение М.Окампо искажает процесс разбирательства в Международном суде. Он подчеркивает, что нет доказательств, подтверждающих основной элемент геноцида, который требует высокого уровня доказательств с точки зрения международного права - намерение физического уничтожения группы частично или полностью. Заключение также не учитывает фактические обстоятельства, которые противоречат его выводам. Диксон отмечает, что использовать обвинения в геноциде без должных доказательств - это неразумно.

Кроме того, он подчеркивает, что Азербайджан не является участником Римского статута и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении своей территории, включая Карабах, что косвенно упоминается в заключении М.Окампо.

Диксон также указывает на избирательность в мнении Окампо, так как оно не учитывает определенные факты, такие как предложение Азербайджана об альтернативном маршруте ("маршрут Агдам-Ханкенди") для снабжения этнических армян в Карабахе.

С учетом всего вышеизложенного, Родни Диксон приходит к выводу, что мнение М.Окампо не сбалансировано и искажает реальное состояние дел. Он призывает к тщательному изучению этого мнения и подчеркивает, что оно не должно нарушать стремление к миру между правительствами Армении и Азербайджана. Его публикация должна, наоборот, способствовать укреплению международных усилий для достижения устойчивого мира в соответствии с международным правом.