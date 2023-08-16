Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана предприняты представителями Конгресса США – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана были предприняты представителями Конгресса США, сказал в интервью Politico помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Хикмет Гаджиев отметил, что усилия по ограничению военной поддержки Азербайджана были организованы «представителями Конгресса, которые фактически представляют армянское лобби и не думают о своих национальных интересах».

Он добавил, что такие действия могут нанести «вред» усилиям США и их союзников по обеспечению прочного мира.