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Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана предприняты представителями Конгресса США – Хикмет Гаджиев

Азербайджан Материалы 16 августа 2023 23:10 (UTC +04:00)
Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана предприняты представителями Конгресса США – Хикмет Гаджиев

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана были предприняты представителями Конгресса США, сказал в интервью Politico помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Хикмет Гаджиев отметил, что усилия по ограничению военной поддержки Азербайджана были организованы «представителями Конгресса, которые фактически представляют армянское лобби и не думают о своих национальных интересах».

Он добавил, что такие действия могут нанести «вред» усилиям США и их союзников по обеспечению прочного мира.

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