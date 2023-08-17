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Нет никакого экстратерриториального статуса у так называемого «Лачинского коридора» - постпред Азербайджана в ООН

Азербайджан Материалы 17 августа 2023 00:36 (UTC +04:00)
Нет никакого экстратерриториального статуса у так называемого «Лачинского коридора» - постпред Азербайджана в ООН

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Так называемый «Лачинский коридор» является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстратерриториального статуса.

Как передает Trend, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.

«Согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге», - сказал он.

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