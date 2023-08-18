Азербайджанский дзюдоист на турнире Гран-при выиграл путевку в финал

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Юсиф Ахмедов вышел в финал турнира Гран-при, проходящего в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в полуфинале встретился с французом Тео Фрарулем Хебраром.

Победивший соперника Ю.Ахмедов в решающем поединке встретится с представителем Украины Дилшотом Калматовым.

Отметим, что вышедшие сегодня на татами Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Назир Талыбов (60 кг), Керамат Гусейнов и Кямран Сулейманов (оба 66 кг) завершили соревнования без медалей.