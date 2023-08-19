Сборная Азербайджана по парапауэрлифтингу примет участие в чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по парапауэрлифтингу в этом месяце примет участие в чемпионате мира среди юниоров и взрослых, который пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщили Trend в Национальном Паралимпийском комитете, в соревнованиях примут участие восемь членов нашей сборной.

В мужском турнире в борьбу за медали вступят Парвин Мамедов (49 кг), Джейхун Махмудов (54 кг), Расул Закиев (80 кг), Нурлан Бабаджанов (107 кг), Шамо Асланов и Талыб Зейналов (оба +107 кг).

В женских же соревнованиях борьбу поведут Захра Дадашева (55 кг) и Лейла Керимова (+86 кг).

Отметим, что чемпионат мира пройдет 22-30 августа.