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По случаю проходящего в Баку Кубка мира по шахматам выпущены в обращение почтовые марки

Азербайджан Материалы 22 августа 2023 01:17 (UTC +04:00)
По случаю проходящего в Баку Кубка мира по шахматам выпущены в обращение почтовые марки

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - ООО «Азерпочта» Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана (МЦРТ) выпустило почтовую марку в связи с проведением в Баку Кубка мира по шахматам.

Как сообщили Trend в МЦРТ, новые марки, изготовленные в форме блока тиражом 4 тысячи экземпляров, введены в обращение. Их скрепили печатью председатель Правления «Азерпочта» Афган Джалилов и президент Азербайджанской шахматной федерации, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махир Мамедов.

Кубок мира по шахматам стартовал в столице 30 июля и продлится до 25 августа. В Открытых соревнованиях Кубка мира, проводимых в 10-й раз, принимают участие 309 шахматистов. Вышедший в полуфинал азербайджанский шахматист Ниджат Абасов вошел в четверку сильнейших участников чемпионата мира.

Это вторые после 2015 года международные соревнования по шахматам, организованные в Баку.

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