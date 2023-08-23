AccessBank в Товузе! (ФОТО) (R)

AccessBank продолжает расширять свою сеть филиалов. Банк открыл свой 31-й филиал в городе Товуз. Согласно новой концепции, отремонтированный филиал расположен в деревне Ашагы Ойсузлу.

Филиал в Товузе предлагает банковские услуги, такие как размещение депозитов, предоставление различных видов кредитов и выдачу платежных карт.

Проект по обновлению и расширению сети филиалов AccessBank успешно реализуется. За последние 3 года были проведены ремонтные работы в филиалах банка в Бинагади, Мардакане и Ленкоране, в то время как филиалы в Шамкире и Нахчиване были открыты.

Согласно проекту, планируется реновация других существующих филиалов в соответствии с новой концепцией и открытие новых филиалов.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 14 из которых находятся в Баку, 17 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.