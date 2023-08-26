В Yelo Bank состоялась встреча со студентами (ФОТО) (R)

Yelo Bank всегда отличался своими молодежными проектами. На этот раз в Банке прошла очередная встреча в рамках проекта «Роль НПО в медиаграмотности». Около 50 активных студентов из различных вузов посетили головной офис, чтобы ознакомиться с Yelo Bank. Сначала в рамках инфотура гостей ознакомили с современным интерьерером Головного офиса и возможностями, созданными для сотрудников. Главным событием мероприятия стала встреча с руководством Банка. Гюнай Джалилова, заместитель председателя правления Yelo Bank, приветствовала молодых студентов и дала подробную информацию о банке. Она также поделилась своим карьерным и образовательным опытом и дала ценные советы молодежи. Сотрудники управления человеческого капитала и связей с общественностью также подробно рассказали о реализованных и ожидаемых проектах в Yelo банке. В конце были даны ответы на вопросы студентов и сделано фото на память с пожеланием успехов в их дальнейшей деятельности.

Отметим, что проект реализуется при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и организации Общественного объединения «Социально-экономическое развитие молодежи». Yelo Bank всегда привержен политике поддержки карьеры талантливых молодых людей, и в будущем в банке будут организованы дни открытых дверей и карьерные дни для большего числа студентов.

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Yelo Bank – Яркий банкинг!