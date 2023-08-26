БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 августа.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди. Днем северо-западный ветер сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 65-75%, днем – 45-55%.

На абшеронских пляжах будет господствовать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе – составит 25-26° тепла, на южных пляжах – в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 26-27° тепла.

Синоптики прогнозируют дожди в ряде районов Азербайджана. Местами осадки примут интенсивный характер. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 27-32° тепла, в горах ночью –10-15°, днем – 15-20° тепла.