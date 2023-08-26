На первых Днях города Лачина представлено уникальное творческое пространство с участием актеров, художников и мастеров (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - На первых Днях города Лачина представлено уникальное творческое пространство с участием актеров, художников и мастеров народно-прикладного искусства, сообщает Trend.

26 августа впервые проводится День города Лачин. Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года были учреждены дни города на освобожденных от оккупации территориях с целью увековечить историческую победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

В связи с этим при организации министерства культуры, специального представительства Президента Азербайджана по Лачинскому району и поддержке Фонда Гейдара Алиева на 26 и 27 августа подготовлена насыщенная программа на нашей освобожденной от оккупации исторической земле - в Лачине.Мероприятия, которые продлятся два дня, охватят весь центр города, включая Площадь Флага, набережную реки Хакери, живописную террасу нового Бульвара.

После утреннего грандиозного открытия гостям были представлены яркие творческие и креативные проекты.

Перед Площадью флага города Лачин в течение дня предстален эпос-спектакль “Sarı Aşıq və Yaxşı”, раскрывающий национальное фольклорное искусство, проходят иммерсивные игры в исполнении актеров в национальных костюмах, представлен аттракцион талисманов, сделанных из национальных символов. Здесь также представлены спектакли Шушинского государственного музыкально-драматического театра, Азербайджанского государственного театра пантомимы и Азербайджанского государственного академического музыкального театра, поставленные по произведениям национальных классиков.

Корифей национального искусства, артист театра и кино, народный артист Рафиг Азимов: «Земля Карабаха всегда дарила больших мастеров, которые своим творчеством вписали свои имена в театральное и хореографическое искусство, кино и литературу, образование и науку. И нынешний большой праздник в освобожденном и возрождающемся Лачине дорого для сердца каждого из нас. Это великая победа, которая осуществлена, благодаря Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, нашему народу и доблестной армии, ценой крови тысячи шехидов. И в этот день особо хотелось бы подчеркнуть неустанную заботу и внимание к нашему искусству Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая сегодня отмечает свой день рождения, с чем от души ее поздравляю! Чувство гордости сегодня переполняют наши сердца, когда видим как на освобожденных территориях идет активный процесс строительства, создаются аэропорты, жилые комплексы, образовательные, культурные и спортивные центры, жители возвращаются в родные края. На этой благодатной земле – в Лачине еще вырастут плеяды талантливых личностей, которые будут жить и творить во благо страны, прославляя Азербайджан по всем мире».

Особый интерес вызвали презентация традиционного Лачинского чая со сладостями в “Чайной лавке” и “Лачинский рынок”, где продаются различные образцы ремесел, сувениры, ювелирные изделия, керамика и другие изделия.

В местности Сейрангях представлены мастер-классы по народно-прикладному искусству, которые включает в себя шебеке, ковры, гончарное дело, медь, ковроткачество, вышивку, папагчылыг и многое другое.

75-летний мастер миниатюрного искусства по керамике из Гянджи Гусейн Исмайлов: «Пусть Аллах дарует азербайджанскому народу во главе с Президентом Ильхамом Алиевым здоровья, долгих лет и успехов, и уверен, что нас ждут еще новые и новые победы. В моих работах, посвященных великому поэтому и философу Низами Гянджеви, я постарался отразить всю гамму национального наследия. Также специально создал сувенирные тарелки с символом Карабаха – цветком харыбюльбюль, которые преподношу гостям мероприятия. Праздник в Лачине – это праздник для каждого из нас, кто любит свою родину, кто живет ради родной земли, кто творит во благо народа. Светлая память шехидам, которые даровали нам эти дни».

В этом же пространстве открылась выставка картин под названием “Лачинские пейзажи”. Причем, в художественном лагере зрители смогли понаблюдать за рисованием картин и раскрашиванием макетов газелей.

Лауреат международных конкурсов, художник Эльдар Бабазаде: «Сама атмосфера Лачина, где я впервые и чему очень счастлив, дает вдохновение и реализацию фантазий и умений художника. Потрясающая природа и чистый воздух, дух созидания и происходящие здесь процессы строительства новой жизни, свободы мыслей и добродушия людей, дают огромный стимул для творчества. Поэтому вместе с группой художников мы раскрасили макеты газелей в духе ярких красок происходящих позитивных перемен, возрождающегося Лачина, который, уверен, еще увидит прекрасные выставки известных художников и молодых талантов».

Здесь также можно будет посмотреть различные спектакли, представленные Азербайджанским государственным театром кукол имени Абдуллы Шаига и театром-студией “Oyuq”.

Директор театра кукол, заслуженный работник Рашад Ахмедзаде: «Для каждого из нас большой праздник, что национальное театральное искусство вновь представлено на освобожденной после многолетней оккупации земле. Эта земля вновь оживает, ведь вернулись настоящие хозяева, которые с большой любовью и трепетом относятся к каждому роднику, дереву, камню. И, конечно же, этот край еще увидит множество прекрасных спектаклей, актеров, художников, различных мастеров, которые своим творчеством только внесут новые краски в жизнь, возвращающихся сюда людей после долгой разлуки от дома. Здесь будет проводится множество фестивалей и конкурсов, и мы как театр кукол всегда будем радовать детей и взрослых».

В разделе “I love Lachin”, расположенном в одном из живописных мест Лачи, гости могут полюбоваться очаровательной природой города, перенести эту красоту в память о своих телефонах и фотоаппаратах.

Отметим, что за 30-летний период оккупации Арменией наши города, села, поселки были разрушены, нашему культурному наследию был нанесен огромный удар, наши историко-культурные и религиозные памятники, мечети были разрушены и подвергнуты вандализму. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур в настоящее время восстанавливаются, территории очищаются от мин, быстро проводятся масштабные восстановительные и восстановительные работы.

Началась реализация “I Государственной программы по возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года. Наряду с другими районами, в город Лачин уже обеспечено возвращение вынужденных переселенцев, и то, что сегодня здесь лачинцы отмечают свой День города, является результатом последовательной работы в этом направлении.