Семья т.н. "мэра" Ханкенди сбежала из города (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Супруга сепаратиста Давида Саркисяна, который называет себя "мэром" в Ханкенди, на днях покинула азербайджанский город через погранпункт "Лачин".

Как передает Trend, женщину опознали армянские СМИ, просматривая репортаж Общественного телевидения Азербайджана.

Армяне удивляются, почему семья "чиновника" покидает ЗВО РМК. По всей видимости, сепаратистская верхушка вывозит свои семьи, так как осознаёт приближение неминуемого конца.

Отметим, что супруга Саркисяна - Эрна Джавадян, орудовавшая в местном сельском хозяйстве, ранее клялась всем и вся, что никогда не покинет Ханкенди и останется с его жителями.

Представляем внимаю читателей эти кадры побега: