БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана ожидаются грозы и дожди.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса, днем - 28-32 градуса. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70% ночью и днем 45-50%.

В некоторых местах районов Азербайджана ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность, что местами пройдут ливни с грозами. Осадки утром постепенно прекратятся, а днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса, днем 28-33 градуса, в горах ночью будет 10-15 градусов и днем 15-20 градусов.