БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 11 сентября.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, грозы. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным. Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 60-70%.

11 сентября в некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами ливни, грозы, град, в высокогорных районах – снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.