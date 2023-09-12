Армяне должны согласиться на открытие дороги Агдам-Ханкенди и прекратить жаловаться на "блокаду" – генсек Панъевропейского союза в Испании (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Армяне в Карабахе должны согласиться на открытие дороги Агдам-Ханкенди и прекратить жаловаться на "блокаду".

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил Карлос Уриарте Санчес, Генеральный секретарь Панъевропейского союза в Испании и член президиума Международного Панъевропейского союза, профессор права в Университете имени короля Хуана Карлоса.

"Армяне в Карабахе хотят использовать только Лачинскую дорогу, но Армения ранее злоупотребляла ею, используя ее для перевозки оружия. Азербайджан, как суверенная страна, имеет право решать, какой маршрут является наилучшим для армян в Ханкенди для установления контактов с Арменией. Если Азербайджан предлагает использовать дорогу Агдам-Ханкенди, Армения должна воспользоваться этой возможностью, а не жаловаться на то, что они не могут воспользоваться Лачинской дорогой", — подчеркнул он.

Комментируя так называемый "гуманитарный кризис", Карлос Уриарте Санчес отметил, что правительство Азербайджана не будет пытаться изолировать этнических армян на освобожденных территориях Азербайджана.

"Разговоры о том, что армяне на территории Азербайджана изолированы и не могут получать товары, по моему мнению, не соответствуют действительности, поскольку Азербайджан не заинтересован в продолжении конфликта. Я считаю, что так называемый "гуманитарный кризис" - это пропаганда, создаваемая Арменией, чтобы удержать на повестке дня конфликт, который должен быть разрешен обеими сторонами", — подчеркнул профессор.

Он сказал, что Азербайджан выиграл войну в 2020 году, и Армения должна принять этот факт. Обе стороны должны сотрудничать, чтобы достичь устойчивого мира и подписать соответствующее соглашение. Армяне должны принять ситуацию и положить конец жалобам, перестать возвращаться к прошлому и размышлять о том, что все могло бы быть иначе.

“Я думаю, что обе стороны должны думать о будущем. Но что я вижу сейчас, так это то, что армяне все еще остаются в прошлом; они не слишком сосредоточены на том, что произойдет завтра. Однако Азербайджан уже смотрит вперед и предлагает хорошие условия для армянских меньшинств, проживающих в Карабахе”, — добавил Карлос Уриарте Санчес.

Он упомянул об усилиях Азербайджана по развитию и возрождению освобожденных территорий, добавив, что являясь гражданами Азербайджана, этнические армяне должны принять эту поддержку и содействие.

"Они должны быть реинтегрированы, и Азербайджан делает все возможное для достижения этого", - подчеркнул генсек.

Говоря о связях между Азербайджаном и Испанией, профессор отметил, что обе страны поддерживают прочные отношения и придерживаются принципа территориальной целостности, фундаментального аспекта международного права. В Испании эта приверженность особенно заметна в условиях присутствия сепаратистских группировок в Каталонии. Это аналогичная с Карабахом ситуация. В этом контексте обе страны выступают за сохранение территориальной целостности.

"У Испании и Азербайджана нет никаких конфликтов или разногласий, но наши отношения могли бы быть более глубокими. Географически мы находимся далеко друг от друга, но я считаю, что существует потенциал для обеих сторон, и отношения можно усилить. Например, у вас есть посол Азербайджана в Испании, но, к сожалению, мы до сих пор не имеем посольства в Азербайджане. Нашт отношения сейчас регулируются через посольство Турции в Анкаре. Поэтому было бы очень важно как можно скорее открыть посольство Испании в Баку", — подчеркнул он.

Карлос Уриарте Санчес отметил, что обе страны могут углубить сотрудничество в различных секторах, таких как образование и культура. Кроме того, Испания и Азербайджан имеют схожие географические характеристики: Испания находится на берегу Средиземного моря, в то время как Азербайджан граничит с Каспийским морем.

"Географическое положение открывает перед Испанией множество возможностей. Испания является хабом между Евразией и Латинской Америкой, а Азербайджан - между Европой и Азией. Я думаю, что обе страны могли бы работать вместе, чтобы использовать эти преимущества", — сказал он.

Профессор также подчеркнул, что обе страны поддерживают мультикультурализм и интеграцию мигрантов и беженцев. Испания может извлечь уроки из опыта Азербайджана в области мультикультурализма, поскольку, по его мнению, у Азербайджана есть ценный опыт в этой области.

"Мы могли бы импортировать природные ресурсы, такие как бензин и газ из Азербайджана; у вас также есть лесоматериалы. Кроме того, Испания является лидером в области возобновляемых источников энергии, и Азербайджан может перенять от нас ценный опыт в этой сфере. В отношении импорта и экспорта, я думаю, что обе стороны имеют области, в которых можно улучшить сотрудничество, поскольку у нас не так много экономических обменов, как хотелось бы. В связи с этим, я думаю, мы могли бы добиться большего экономического взаимодействия в нашем сотрудничестве ", — подчеркнул он.

Далее профессор поделился впечатлениями о своем визите в Азербайджан и отметил, что у него было много продуктивных встреч.

Он провел встречи с представителями университетов, прочитал лекцию в университете ADA и посетил различные институты, а также парламент и мультикультурные центры. Карлос Уриарте Санчес ознакомился с достопримечательностями столицы и побеседовал с местными жителями. Профессор сказал, что, по его мнению, это будет не последний его визит в Азербайджан.

"Я посетил Бакинский государственный университет, где у меня было несколько встреч, в том числе с проректором по международным связям и деканом юридического факультета. Я также прочитал лекцию в Университете ADA и посетил Институт развития и дипломатии университета ADA. Кроме того, у меня была встреча в парламенте, где мы пообщались с депутатами, ответственными за развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Испанией. Я также посетил Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ), Центр Топчубашева и Центр анализа международных отношений (ЦАМО). Во время этих встреч я получил представление о ситуации в освобожденных регионах и узнал о международных приоритетах Азербайджана", — сказал Карлос Уриарте Санчес.

Подводя итог, он подчеркнул, что Азербайджан и Испанию связывают прочные отношения. Несмотря на то, что у стран прекрасные отношения, есть области, в которых сотрудничество можно было бы еще больше улучшить.