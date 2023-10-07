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Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии

Азербайджан Материалы 7 октября 2023 05:27 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике примет участие в международном турнире «Кубок Пловдива», который пройдет в Болгарии.

Как сообщили Trend в Федерации гимнастики, Азербайджан на турнире будут представлять Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Лейла Бежанова, Арзу Агаева, Сара Алиханлы, Марьям Топчубашова, Сенем Кязымова, Айлин Алиева и Диляра Гурбанова.

После завершения соревнований в Пловдиве члены национальной сборной Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Лейла Бежанова и Арзу Агаева отправятся в столицу Румынии Бухарест, чтобы проверить свои силы в соревнованиях на Кубок мира, который пройдет 13-15 октября.

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