МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории Азербайджана установится нестабильная погода, передает Trend.

Будет дуть сильный ветер, местами пройдут проливные дожди, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.

В связи с этим МЧС призывает население быть осторожным в такую погоду и соблюдать соответствующие правила безопасности.

Следует держаться на расстоянии от легких конструкций и временных строений, рекламных щитов, электрических столбов, не стоять под высокими деревьями. В ветреную погоду также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.