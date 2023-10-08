Посольство Азербайджана о наличии граждан среди пострадавших в Израиле - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

БАКУ /Trend/ - Среди пострадавших в Израиле нет граждан Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Израиле.

"Среди раненых или погибших в Израиле нет граждан Азербайджана. Посольство ежедневно находится на связи с МИД Азербайджана. Ситуация под контролем", - сказали в диппредставительстве.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.