Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар ознакомился с Ичеришехер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром 15 октября ознакомилась с Ичеришехер – одним из памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает Trend, гости начали прогулку со знакомства с Дворцовым комплексом Ширваншахов, являющимся шедевром средневекового восточного зодчества и историко-архитектурным памятником мирового значения.

Они были проинформированы, что помещения Дворцового комплекса, относящиеся к началу XV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Он хорошо виден с Каспийского моря и с высот в окрестностях столицы. Дворцовый комплекс Ширваншахов и сегодня сохраняет свою историческую и архитектурную ценность.

Во время прогулки членам делегации была представлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве Старого города. Сообщалось, что на территории Ичеришехер расположены уникальные памятники истории и архитектуры разных эпох.

Попробовав только что испеченный в тендире хлеб, гости ознакомились в Ичеришехер с подземной баней, относящейся к XVII веку, и Центром традиционного искусства в Ичеришехер.

Президент и члены делегации Турецкой Республики Северного Кипра были также проинформированы об истории Девичьей башни – древнего памятника культуры, который считается одним из символов Баку. Было подчеркнуто, что Девичья башня, возведенная в VII-VI веках до нашей эры, была восстановлена в XII веке. Памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16 – 16,5 метра состоит из собственно башни и примыкающего к ней с южной стороны опорного строения. Для сохранения этого памятника мирового значения и передачи его грядущим поколениям в настоящем виде по поручению Президента Ильхама Алиева в 2009-2013 годах была проделана значительная работа по консервации Девичьей башни. Большой интерес у гостей вызвала каменная экспозиция, вновь организованная на территории находящегося недалеко от Девичьей башни религиозно-архитектурного комплекса Сыратаглы.

Во время прогулки Президент Эрсин Татар также побеседовал с жителями Старого города.